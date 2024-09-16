В КГГА рассказали, какое состояние воздуха в Киеве

На утро понедельника, 16 сентября, уровень загрязненности воздуха в Киеве оценивается как средний, а радиационный фон в пределах нормы.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

На правом берегу качество воздуха в нескольких пунктах мониторинга показывает низкий уровень загрязненности. На улицах Туровской, Щусева, Европейского Союза и Брестского проспекта индекс качества воздуха колеблется от 40 до 50, при этом радиационный фон находится на уровне 0,10-0,12 мкЗв/час.

На левом берегу загрязненность выше. На Харьковском шоссе и на улице Архитектора Вербицкого индекс качества воздуха составляет 52-61, что соответствует среднему уровню загрязненности, а радиационный фон также в норме.

Напомним, изобретен новый способ очистки воздуха.

Читайте также: