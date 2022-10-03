В КГГА рассказали, какая температура будет в квартирах зимой у киевлян

Когда в квартирах киевлян включат отопление и от чего зависит температура в помещениях

Об этом рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Когда включат отопление в Киеве

Как это происходит обычно, отопительный сезон в Киеве начнется в зависимости от температуры воздуха — когда средняя температура воздуха в течение 3 суток будет ниже +8 градусов. При этом в этом году "целесообразно применить более гибкий подход", чтобы, "С одной стороны — зря не сжигать газ, когда на улице еще тепло, а с другой — не затягивать критическое похолодание. Поскольку промедление в холодную погоду с запуском отопления может привести к техногенным последствий".

Какая должна быть температура в квартирах киевлян

"Согласно нормативам, действующим сегодня в Украине, температура в жилых помещениях, при утеплении, должна быть не ниже 18 градусов по Цельсию. Поэтому теплоснабжающие предприятия будут работать таким образом, чтобы достичь указанных показателей", — заявил замглавы КГГА.

Какова будет стоимость отопления

Тарифы на тепло и горячую воду не будут повышаться. "Правительство зафиксировало цену на газ для населения на уровне прошлого года. Кроме этого, столичные власти приняли, в свою очередь, собственные решения для поддержки "Киевтеплоэнерго" как базовой теплоснабжающей компании", — отметил Пантелеев.

Подготовка к отопительному сезону продолжается. Более 90% жилых домов, обслуживаемых управляющими компаниями (бывшими ЖЭКами), уже получили акты готовности к работе зимой.

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