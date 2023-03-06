В КГГА рассказали детали ночной атаки Киева – что сбила ПВО

Ночью в небе над Киевской областью была обнаружена воздушная цель.

В ночь на 6 марта враг в очередной раз попытался атаковать Киев и запустил в направлении столицы беспилотник.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"По предварительной информации, это были баражирующие боеприпасы "Shahed". Силами нашей ПВО все воздушные цели были уничтожены. Попаданий в объекты инфраструктуры не зафиксировано. Предварительно, без жертв и разрушений гражданской инфраструктуры!", — рассказал начальник КМВА Сергей Попко.

Атака дронами Киева и области

В ночь на 6 марта 2023 года во многих регионах Украины была объявлена воздушная тревога.

Появилась информация, что в небе Киевской области была обнаружена воздушная цель.

Позже также сообщили, что в Киевской области работает ПВО.

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