В КГГА рассказали детали ночной атаки Киева – что сбила ПВО

Ночью в небе над Киевской областью была обнаружена воздушная цель.
В ночь на 6 марта враг в очередной раз попытался атаковать Киев и запустил в направлении столицы беспилотник.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
"По предварительной информации, это были баражирующие боеприпасы "Shahed". Силами нашей ПВО все воздушные цели были уничтожены. Попаданий в объекты инфраструктуры не зафиксировано. Предварительно, без жертв и разрушений гражданской инфраструктуры!", — рассказал начальник КМВА Сергей Попко.
Атака дронами Киева и области
В ночь на 6 марта 2023 года во многих регионах Украины была объявлена воздушная тревога.
Появилась информация, что в небе Киевской области была обнаружена воздушная цель.
Позже также сообщили, что в Киевской области работает ПВО.
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