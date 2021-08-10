В КГГА ответили, готовиться ли киевлянам к локдауну в ближайшее время

В КГГА ответили, готовиться ли киевлянам к локдауну в ближайшее время

Киевская власть готовится к третьей волне коронавируса по всем направлениям.

В Киеве готовятся к возможному ухудшению эпидемиологической ситуации с заболеваемостью коронавирусом, но сейчас вводить усиленный карантин не будут, поскольку предпосылок для его введения пока нет.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба, пишет пресс-служба КГГА.

"Предпосылок для введения строгого карантина сегодня в Киеве нет. Однако мы не хотим, чтобы третья волна застала столицу врасплох. Поэтому готовимся заранее по всем направлениям: медицина, образование, инфраструктура", - сказал он.

По его словам, уже власть Киеве уже изменила механизм выдачи спецпропусков на общественный транспорт. Это можно сделать онлайн.

"Ими смогут воспользоваться те предприятия и организации, обеспечивающие жизнедеятельность города", — сообщил Кулеба.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения готовится к трем сценариям течения новой волны COVID-19 в Украине, в частности "оптимальному, пессимистическому и умеренному".

Ранее председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что в Украине постепенно ухудшается эпидемиологическая ситуация с коронавирусом и вспышка болезни может случиться в течение двух недель. В зоне риска Днепропетровская, Одесская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская и Хмельницкая области.

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