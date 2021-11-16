В КГГА объяснили, почему проезд в метро и на наземном транспорте будет стоить 20 гривен

В КГГА заявили, что экономически обоснованная стоимость проезда в общественном транспорте – более 22 гривны.
В Киеве от 1 января 2022 проезд в метро и наземном транспорте может возрасти в два с половиной раза – базовая стоимость поездки с нынешних 8 гривен может подорожать до 20 гривен. В КГГА объяснили такое повышение ростом тарифов и возможностью обеспечить стабильную работу и безопасность пассажирских перевозок.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
В КГГА отметили, что для уменьшения оттока кадров, повышения работникам заработной платы и технического обслуживания транспорта они были вынуждены повысить стоимость проезда для пассажиров.
Киевские чиновники также заявили, что повышение стоимости проезда в столице обусловлено следующими факторами:
- индекс потребительских цен за 2018-2020 годы и с учетом ожидаемого за 2021 год составляет 130,6%, а учитывая прогнозные данные на 2022 год – 141,4%;
- минимальная заработная плата увеличилась на 74,6%, а средняя заработная плата в Киеве – на 54,3%;
- размер тарифа на электрическую энергию повысился на 84%;
- стоимость дизельного горючего увеличилась на 22,5%.
"Нынешняя цена в коммунальном транспорте давно не соответствует экономически обоснованному тарифу. По расчетам КП "Киевпасстранс", экономически обоснованный тариф в наземном транспорте сегодня составляет 22,30 грн. По расчетам КП "Киевский метрополитен", обоснованный тариф в метро – 22 грн", – заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Как сэкономить на стоимости проезда в общественном транспорте в Киеве от 1 января 2022 года:
- Для владельцев "Карты киевлянина" проезд будет стоить 12 гривен, независимо от количества поездок (при отсутствии льгот).
- При покупке одновременно 50 поездок (электронный билет) тариф уменьшается на 5 гривен – одна поездка будет стоить 15 гривен, а все 50 поездок – 750 гривен. Общая экономия за приобретение 50 поездок – 250 гривен.
- При пополнении электронного билета на меньшее количество поездок будут действовать скидки.
- Можно приобрести месячные проездные билеты со скидками. Одна поездка будет стоить от 14,20 грн в зависимости от типа проездного.
- Остаются в обращении проездные билеты, которые используются с момента активации: на 24, 48 и 72 часа.
Напомним, в Киеве существенно повышают стоимость проезда в общественном транспорте – до 20 грн. Для владельцев "карточки киевлянина" будет дешевле — 12 гривен. Новые тарифы будут действовать предварительно от 01.01.2022 года.
В КГГА добавили, что киевляне имеют возможность наперед приобрести поездки по цене 6,50 грн и некоторое время пользоваться коммунальным транспортом по старым ценам.
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