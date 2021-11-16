В КГГА объяснили, почему проезд в метро и на наземном транспорте будет стоить 20 гривен

В КГГА объяснили, почему проезд в метро и на наземном транспорте будет стоить 20 гривен

В КГГА заявили, что экономически обоснованная стоимость проезда в общественном транспорте – более 22 гривны.

В Киеве от 1 января 2022 проезд в метро и наземном транспорте может возрасти в два с половиной раза – базовая стоимость поездки с нынешних 8 гривен может подорожать до 20 гривен. В КГГА объяснили такое повышение ростом тарифов и возможностью обеспечить стабильную работу и безопасность пассажирских перевозок.

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Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В КГГА отметили, что для уменьшения оттока кадров, повышения работникам заработной платы и технического обслуживания транспорта они были вынуждены повысить стоимость проезда для пассажиров.

Киевские чиновники также заявили, что повышение стоимости проезда в столице обусловлено следующими факторами:

индекс потребительских цен за 2018-2020 годы и с учетом ожидаемого за 2021 год составляет 130,6%, а учитывая прогнозные данные на 2022 год – 141,4%;

минимальная заработная плата увеличилась на 74,6%, а средняя заработная плата в Киеве – на 54,3%;

размер тарифа на электрическую энергию повысился на 84%;

стоимость дизельного горючего увеличилась на 22,5%.

"Нынешняя цена в коммунальном транспорте давно не соответствует экономически обоснованному тарифу. По расчетам КП "Киевпасстранс", экономически обоснованный тариф в наземном транспорте сегодня составляет 22,30 грн. По расчетам КП "Киевский метрополитен", обоснованный тариф в метро – 22 грн", – заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Как сэкономить на стоимости проезда в общественном транспорте в Киеве от 1 января 2022 года:

Для владельцев "Карты киевлянина" проезд будет стоить 12 гривен, независимо от количества поездок (при отсутствии льгот).

проезд будет стоить 12 гривен, независимо от количества поездок (при отсутствии льгот). При покупке одновременно 50 поездок (электронный билет) тариф уменьшается на 5 гривен – одна поездка будет стоить 15 гривен, а все 50 поездок – 750 гривен. Общая экономия за приобретение 50 поездок – 250 гривен.

При пополнении электронного билета на меньшее количество поездок будут действовать скидки.

Можно приобрести месячные проездные билеты со скидками. Одна поездка будет стоить от 14,20 грн в зависимости от типа проездного.

Остаются в обращении проездные билеты, которые используются с момента активации: на 24, 48 и 72 часа.

Напомним, в Киеве существенно повышают стоимость проезда в общественном транспорте – до 20 грн. Для владельцев "карточки киевлянина" будет дешевле — 12 гривен. Новые тарифы будут действовать предварительно от 01.01.2022 года.

В КГГА добавили, что киевляне имеют возможность наперед приобрести поездки по цене 6,50 грн и некоторое время пользоваться коммунальным транспортом по старым ценам.

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