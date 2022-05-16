В КГГА объяснили, как воспользоваться метро во время воздушных тревог

В Киеве метро во время воздушных тревог будет функционировать как укрытие.
Для этого нужно пройти в метрополитене через турникеты ручного контроля у контроллера.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
"В случае воздушной тревоги движение по наземному участку красной линии будет приостанавливаться. Также не курсируют поезда зеленой линии через Южный мост", — отметили в КГГА.
Напомним, с 16 мая в Киеве возобновлена оплата за проезд в коммунальном транспорте.
Также подземные станции столичного метрополитена продолжают круглосуточно принимать людей в качестве укрытия. Уже возобновила работу станция метро "Кловская".
Читайте также:
- В Мариуполе вода вымывает из могил тела погибших – советник мэра
- В МВД рассказали, будет ли война в Украине до конца 2023 года
- "Война России против Украины идет не так, как планировала Москва" – генсек НАТО