В КГГА объяснили, как воспользоваться метро во время воздушных тревог

В КГГА объяснили, как воспользоваться метро во время воздушных тревог

В Киеве метро во время воздушных тревог будет функционировать как укрытие.

Для этого нужно пройти в метрополитене через турникеты ручного контроля у контроллера.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

"В случае воздушной тревоги движение по наземному участку красной линии будет приостанавливаться. Также не курсируют поезда зеленой линии через Южный мост", — отметили в КГГА.

Напомним, с 16 мая в Киеве возобновлена оплата за проезд в коммунальном транспорте.

Также подземные станции столичного метрополитена продолжают круглосуточно принимать людей в качестве укрытия. Уже возобновила работу станция метро "Кловская".

Читайте также: