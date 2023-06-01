В КГГА начались обыски из-за закрытых укрытий во время российской атаки на Киев

Правоохранители расследуют сообщения от жителей, которые не смогли попасть в укрытие во время ракетной атаки на столицу Украины.

В Киевской городской госадминистрации прокуратура и полиция Киева проводят обыски. Причиной следственных действий стали сообщения от жителей о закрытых укрытиях во время атаки РФ в ночь на 1 июня.

Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП.

"Сейчас продолжаются следственные действия в КГГА. В частности, обыски проходят в Департаменте муниципальной безопасности и здравоохранения", — сообщила Максимец.

Как сообщалось ранее, в ночь на четверг, 1 июня, Россия нанесла удар по Киеву с применением ракет "Искандер". Воздушные цели были обезврежены ПВО, однако обломки трех ракет упали на город, в результате чего погибли три человека, среди них — ребенок.

По словам очевидцев, в поликлинике в Деснянском районе Киева не открыли укрытие во время атаки на столицу.

Напомним, городской голова Киева Виталий Кличко 1 июня заявил, что пока невозможно установить, было ли закрыто укрытие поликлиники в Деснянском районе, возле которого погибли люди.

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