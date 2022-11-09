В каждом районе Киева развернут пункты обогрева: как они выглядят (фото)

В столице развернут пункты обогрева.
В каждом районе Киева на случай чрезвычайной ситуации будут разворачиваться пункты обогрева. Там можно будет согреться, отдохнуть, выпить чаю, поесть, взять тёплую одежду и подзарядить телефон.
Одну из таких точек в Дарницком районе показали в Киевской городской военной администрации.
Пункты обогрева должны быть укомплектованы генераторами, тепловыми пушками, буржуйками и дровами. Там должны быть установлены биотуалеты, емкости с питьевой водой, а также рации, фонари, тёплая одежда, посуда, запасы продуктов питания и средств гигиены.
Напомним, местные власти подготовили план эвакуации жителей Киева, в случае полного отказа энергосети в результате российских обстрелов. Однако киевлян успокоили: сейчас никого не просят уезжать из города, такой нужды нет.
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