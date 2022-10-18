В Карпатах десятые сутки ищут пропавшего киевлянина

Мужчина пошел за грибами, но заблудился.

На Закарпатье уже 10 сутки ищут 53-летнего киевлянина, который пошел за грибами в лесной массив вблизи поселка Воловец Мукачевского района, где потерял ориентир местности и заблудился.

Об этом сообщили в ГСЧС Закарпатья.

Спасателям сообщили об исчезновении мужчины 8 октября в 20:10.

В течение 8-16 октября пропавшего мужчину разыскивали спасатели, полицейские, военные, родственники и местные жители.

"Горные спасатели обследовали склоны горы Темнатик, ближайшие ущелья и лесную местность вокруг поселка Воловец, а именно: урочища Потичек, Спаленное, Передний вершок, Гондарки, Греготы, Черенины, однако мужчину не обнаружили", — рассказывают в ГСЧС.

Вчера вечером в 20:00 поиски пропавшего приостановили, но уже сегодня, 18 октября, спасатели обещали продолжить работу.

Напомним, в Черкасской области изменили порядок посещения лесов. Теперь запрет остается на посещение только некоторых из них.

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