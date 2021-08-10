В кафе на Киевщине массово отравились люди: персонал работал без медосмотра, продукты были просроченными

В кафе на Киевщине массово отравились люди: персонал работал без медосмотра, продукты были просроченными

Сальмонеллез обнаружили у людей, употреблявших блюда в одном из кафе Белой Церкви.

В Белой Церкви Киевской области произошло массовое отравление людей, которые ели в одном из заведений общественного питания города. Сальмонеллез диагностировали у семи человек.

Об этом сообщает Белоцерковский отдел Главного управления Госпродспоживслужбы в Киевской области.

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"В г.. Белая Церковь 31.07.2021 года зарегистрирована вспышка сальмонеллеза среди 7 человек, которые связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд в в одном из заведений общественного питания города", — говорится в сообщении.

В связи с выявленным сальмонеллезом кафе временно закрыли, специалисты также уже провели эпидемиологическое расследование, в ходе которого был выявлен ряд нарушений. В частности, выяснилось, что в кафе не обеспечены надлежащие санитарно-гигиенических условий для хранения продуктов и приготовления блюд; было выявлено просроченную продукцию, в заведении работал персонал без медосмотра и бактериологического обследования.

Работников, которые работали без прохождения медицинского осмотра, отстранили от работы. Это всего 5 человек. Руководителю выдано предписание об устранении нарушений требований законодательства и составлен админпротокол.

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Из оборота изъято и передано на утилизацию непригодную к употреблению продукцию. Специалисты взяли образцы для проведения бактериологических исследований на наличие патогенной и условно-патогенной флоры (смывы с оборудования, готовые блюда, продовольственное сырье, питьевая вода), Персонал заведения обследовано на выявление носителей возбудителей кишечных инфекций.

С персоналом кафе провели санитарно — просветительную работу по профилактике острых кишечных инфекций и пищевых отравлений. Эпидемиологическое расследование продолжается.

Напомним, что одной из гостиниц в Ивано-Франковской области, где отравились дети с Черниговщины обнаружили антисанитарию.

Ранее стало известно, что пятеро маленьких пациентов эндокринологического отделения Одесской областной детской больницы отравились некачественными продуктами питания.

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