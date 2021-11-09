Фабрика боли "Изоляция": как действовала тюрьма для украинских военных и кто такой главный палач Куликовский

Фабрика боли "Изоляция": как действовала тюрьма для украинских военных и кто такой главный палач Куликовский

На "фабрике" людей пытали полевым телефоном, избивали, ломали зубы и закапывали живьем.

СБУ задержала в Киеве главу незаконной тюрьмы под названием "Изоляция" Коликовского. Действовала она на временно оккупированной территории Донецкой области. В "Изоляции" издевались над украинскими военными, пытали их и выбивали показания. Курировал ее бывший боевик ДНР, который организовал и принимал непосредственное участие в жестоких убийствах и пытках. Его имя правоохранители официально не раскрывают.

ТСН.ua рассказывает, как работала "Изоляция" и что в ней делали с украинскими военнослужащими.

Как появилась "Изоляция"

В 1955 году в Донецке построили небольшой завод по производству сырой минеральной ваты. За годы предприятие превратилось в крупный индустриальный комплекс, в котором изготавливали теплоизоляционные материалы. Однако с распадом СССР производство начало терпеть убытки и со временем обветшало. Дать новую жизнь заводу в 2010 году решили украинские художники и перформеры, которые создали в его стенах арт-пространство.

Функционировало оно вплоть до 2014 года. Ровно до того момента, пока пророссийские боевики не захватили бывший завод и не создали в его кабинетах и подвалах места для пыток.

Изоляция

Кураторы, Тапик и пытки

У “Изоляции” было несколько главных действующих персонажей: один из бывшего завода и арт-объекта сделал тюрьму, другой — по кличке “Аид” — был там одним из самых страшных палачей.

Пытали людей там армейским проводным полевым телефоном под названием “Тапик” — у боевиков это “классический” пыточный аппарат. Его провода садисты подключали к пальцам на руках и ногах, или же к половым органам незаконно осужденных.

“Тебе снимают штаны, вставляют провод между ягодиц, или накручивают на машонку, или накручивают на половой член. Второй провод крепят к мизинцу. Поливают человека водой и включают ток”, — рассказывал в сюжете ТСН бывший пленный “Изоляции” Олег Сугерей.

Однако “Тапиком” боевики не ограничивались. Они также избивали украинских военных, вырывали зубы, ломали конечности и ребра. Некоторых закапывали живьем в гробах.

“Все сломали: руку, ребра, грудную клетку. Несколько раз терял сознание. Напильником пилили нижние зубы, крошили их плоскогубцами. В это время на моей голове был мешок”, — рассказывал ТСН еще один бывший пленный Денис Коваль.

Livejournal

Задержание организатора в Киеве

Контрразведка СБУ задержала в столице организатора “Изоляции” и по совместительству бывшего боевика террористической организации “ДНР”. Что он делал в Киеве — неизвестно. Имя его силовики тоже пока держат в секрете.

Однако в его отношении правоохранители открыли четыре уголовных производства: по факту торговли людьми, создания террористической группировки, а также создания военизированных группировок и нарушения законов и обычаев войны.

"По информации СБУ, этот мужчина организовывал и принимал непосредственное участие в убийствах и пытках противоправно заключенных граждан Украины. В отношении бывшего боевика проводятся определенные законодательством процессуальные действия. В частности, относительно его доставки в суд для избрания меры пресечения, а также получения дополнительной информации о его противоправной деятельности”, — подчеркнули в пресс-службе СБУ.

Фабрика боли: как "Изоляция" за время войны превратилась в страшную тайную пыточную

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку