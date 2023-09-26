В Ивано-Франковской области произошел масштабный пожар в детском лагере: в здании находилось более 140 детей (фото)

Все дети и персонал были эвакуированы из помещения. Обошлось без пострадавших.

В Ивано-Франковской области произошел масштабный пожар в оздоровительном лагере, где находились дети из Киева. В момент происшествия там находилось более 140 детей.

Об этом сообщили в КМВА.

Как стало известно, пожар разгорелся вечером 25 сентября — к спасателям поступила информация о пожаре в здании комплекса отдыха. В тот момент там находились 148 детей из столицы.

"Все дети и персонал были эвакуированы из помещения. Пожар был ликвидирован. Дети сейчас находятся в ближайшем детском лагере. Был организован завтрак, предоставлены вещи первой необходимости. Детей снабдили предметами первой необходимости, в том числе и теплыми вещами. Уже организована поездка детей домой", — рассказали в КМВА.

В лагере находились 148 детей

Там также добавили, что уже вечером 26 сентября детей отправят в Киев поездом.

“Для тех детей, которых родители не смогут лично забрать с вокзала, будет обеспечен развоз от вокзала в районы их проживания. Все детали будут позже, после установления работниками полиции обстоятельств возникновения пожара. Все дети находятся в безопасности в стабильном психоэмоциональном состоянии”, — рассказал начальник КМВА Сергей Попко.

В то же время в пресс-службе ГСЧС подчеркнули, что пожар произошел в одном из сел Верховинского района.

“Площадь пожара составляла ориентировочно 750 кв.м. Здание санатория деревянное, что способствовало быстрому распространению огня. В 22:26 пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Причина возникновения возгорания устанавливается”, — отметили в ГСЧС.

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