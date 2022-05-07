В Ирпене возобновили железнодорожное сообщение: впервые прибыла электричка (видео)

В Ирпене в Киевской области восстановили поврежденный российскими оккупантами мост и железнодорожное сообщение. На вокзал впервые через несколько недель прибыла электричка.

Об этом 7 мая сообщил городской голова Александр Маркушин.

"У нас есть железнодорожное сообщение! Сегодня впервые за несколько недель на железнодорожный вокзал прибыла электричка. Спасибо руководству и коллективу Укрзалізниці, Министру инфраструктуры Украины Александру Кубракову, руководителю Офиса Президента и нашему Президенту за содействие в быстром восстановлении нашего легендарного моста!" – написал он и показал видео.

Напомним, в Ирпене российские оккупанты расстреливали людей, после чего давили тела танками. Освободив город, останки погибших приходилось собирать по частям.

В Ирпене возобновили подачу воды

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