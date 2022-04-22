В Ирпене трое оккупантов на глазах у девушки изнасиловали ее маму и 15-летнюю сестру, а затем убили

В Ирпене трое оккупантов на глазах 17-летней девушки изнасиловали ее маму и младшую 15-летнюю сестру. Россияне с особой жестокостью избивали и насиловали женщину и ее несовершеннолетнюю дочь.
Обе они мертвы.
Историю жестокой пытки матери и сестры рассказала 17-летняя девушка и ее бабушка. Они обратились на специальную телефонную линию Уполномоченного по предоставлению конфиденциальной психологической помощи и дали согласие на публикацию этой информации, пишет омбудсменка Людмиkа Денисова.
Девушка в состоянии психологического шока четыре дня жила с трупами в доме. После освобождения города смогла доехать до бабушки.
"Она рассказала, что пока убивали родных, ее держали и не трогали, "потому что я уродина". Сказали: "Живи и передай другим", — передала омбудсменка разговор потерпевшей с оккупантами.
Сейчас с девушкой работают психологи.
Напомним, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова ранее сообщила, что уже более 400 человек, переживших изнасилование оккупантами в Украине, анонимно обратились за помощью на специальную телефонную линию.
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