В Ирпене трое оккупантов на глазах у девушки изнасиловали ее маму и 15-летнюю сестру, а затем убили

В Ирпене трое оккупантов на глазах у девушки изнасиловали ее маму и 15-летнюю сестру, а затем убили

В Ирпене трое оккупантов на глазах 17-летней девушки изнасиловали ее маму и младшую 15-летнюю сестру. Россияне с особой жестокостью избивали и насиловали женщину и ее несовершеннолетнюю дочь.

Обе они мертвы.

Историю жестокой пытки матери и сестры рассказала 17-летняя девушка и ее бабушка. Они обратились на специальную телефонную линию Уполномоченного по предоставлению конфиденциальной психологической помощи и дали согласие на публикацию этой информации, пишет омбудсменка Людмиkа Денисова.

Девушка в состоянии психологического шока четыре дня жила с трупами в доме. После освобождения города смогла доехать до бабушки.

"Она рассказала, что пока убивали родных, ее держали и не трогали, "потому что я уродина". Сказали: "Живи и передай другим", — передала омбудсменка разговор потерпевшей с оккупантами.

Сейчас с девушкой работают психологи.

Напомним, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова ранее сообщила, что уже более 400 человек, переживших изнасилование оккупантами в Украине, анонимно обратились за помощью на специальную телефонную линию.

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