В Ирпене российские убийцы заминировали даже клетчатую сумку: фото

Всего в Украине за сутки пиротехники обнаружили и обезвредили 6 252 взрывоопасных предмета
В освобожденном от российских убийц городе Ирпене Киевской области оккупанты заминировали даже клетчатую сумку.
Об этом сообщила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.
"Противопехотная мина МОН-90 обнаружена в частном секторе Ирпеня, заряд 6,2 кг пластида. Заминировали под видом клетчатой сумки", — сообщила омбудсмен.
Денисова отметила, что всего в Украине за сутки пиротехники обнаружили и обезвредили 6 252 взрывоопасных предмета. Больше всего — в Харьковской области (2327 предметов). Всего с начала войны спасатели обезвредили 54 523 взрывоопасных предмета.
Напомним, криминалисты извлекли из братской могилы в Буче расстрелянные и обгоревшие тела пытавшейся эвакуироваться семьи.
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