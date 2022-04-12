В Ирпене российские убийцы заминировали даже клетчатую сумку: фото

В Ирпене российские убийцы заминировали даже клетчатую сумку: фото

Всего в Украине за сутки пиротехники обнаружили и обезвредили 6 252 взрывоопасных предмета

В освобожденном от российских убийц городе Ирпене Киевской области оккупанты заминировали даже клетчатую сумку.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

"Противопехотная мина МОН-90 обнаружена в частном секторе Ирпеня, заряд 6,2 кг пластида. Заминировали под видом клетчатой сумки", — сообщила омбудсмен.

Денисова отметила, что всего в Украине за сутки пиротехники обнаружили и обезвредили 6 252 взрывоопасных предмета. Больше всего — в Харьковской области (2327 предметов). Всего с начала войны спасатели обезвредили 54 523 взрывоопасных предмета.

Напомним, криминалисты извлекли из братской могилы в Буче расстрелянные и обгоревшие тела пытавшейся эвакуироваться семьи.

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