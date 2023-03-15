В Ирпене под Киевом раздается воздушная тревога и видно дым: что произошло

В городе проходят учения с инсценировкой завала, имитацией взрыва и задымлением.

В городе Ирпень под Киевом раздается воздушная тревога и видно дым. Там проходят совместные учения спасателей, медиков, коммунальщиков и педагогов. Они учатся, как действовать в случае чрезвычайной ситуации.

Для этого на территории лицея №1 инсценировали частичный завал и задымление с помощью дымовых шашек, рассказал городской голова Александр Маркушин.

Он предупредил, что во время учения будет имитирован взрыв. Местных жителей просят не беспокоиться, ведь сигнал тревоги учебный.

"Напоминаю также, что в связи с этим с 8:30 до 10:00 дорожное движение на улице Нигояна и на улице 8 Марта от Садовой до Тургеневской будет перекрыто", — отметил Маркушин.

Напомним, в Киевской области произошло ужасное убийство. Тело 36-летнего местного жителя со связанными конечностями обнаружили в озере. Полицейские задержали троих подозреваемых.

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