В Ирпене под Киевом более 11 часов нет света, люди возмущены: что говорят в ДТЭК

Жители Киевской области возмущены – света нет более 11 часов, они "требуют" объяснений в ДТЭК.

В городе Ирпень под Киевом во многих домах более 11 часов нет света. Электроснабжение выключили еще утром и ни разу не включали. Люди возмущены и называют такие отключения "издевательством".

На странице ДТЭК в Facebook местные жители жалуются — без света невозможно работать и учиться удаленно. Кроме того, от электроснабжения постоянно отключают одни и те же дома.

"Уважаемые, вы свой график по отключению и включению соблюдать будете? Вся страна пытается приспособиться, и где там",

"В 10:30-19:40 в Ирпене отключение, в 19:40 дали свет на 40 мин., и снова отключение, вы как уважаемый ДТЭК чувствуете себя? Почему другую сторону города даже не выключали????",

"Чего только наши 2 дома постоянно отключают а соседние целыми днями не?(((",

"Ирпень с 10:00 нет света. ДТЭК Киевские региональные электросети на звонки не реагируют, сколько можно издеваться над людьми? Некоторые совсем не отключают районы, некоторые сутки сидят без света",

"Ирпень! С 11:00 нет света! Ваши горячие линии не отвечают!!! Пошел 11 час без света!!! Вы издеваетесь?!!! Когда будет свет?!!!", — пишут возмущенные украинцы.

В "ДТЭК Киевские региональные электросети" объясняют, что список отключения базируется на общей мощности, которую необходимо снизить. Для того, чтобы сбалансировать энергосистему, отключаются линии, которые выдают определенную мощность. Поэтому по факту не всегда удается четкое соблюдение графиков.

"Мы делаем все возможное, чтобы стабилизационные отключения не превышали 4 часа. Но если дисбаланс энергосистемы значителен, это время может увеличиться. Главное, что нам теперь стоит всем запомнить – каждый выключенный мощный электроприбор (стиральная машина, обогреватель) – это путь к прекращению отключений", — подчеркнули в ДТЭК.

Напомним, по всей Украине с 20 октября вынужденно начали выключать электроэнергию из-за возникшего в результате российских обстрелов дефицита мощности. Из-за ракетных ударов РФ серьезно повреждено около 40% общей энергетической инфраструктуры и генерирующих мощностей. Украинцев призывают минимизировать пользование электроэнергией с 07:00 до 23:00.

Найти ссылку на сайты операторов сетей, публикующих объявления о применении ограничений потребителей, можно на сайте Министерства энергетики.

Ситуация сложная: украинцев просят максимально экономить электроэнергию

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