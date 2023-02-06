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В Ирпене на почту лицея поступило письмо с угрозами – детей эвакуировали (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
627
Время на прочтение
1 мин
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В Ирпене на почту лицея поступило письмо с угрозами – детей эвакуировали (фото)

Фото: pixabay.com

Ирпенский лицей получил письмо с угрозами.

Утром 6 февраля на электронный адрес Ирпенского лицея №2, что в Киевской области, поступило письмо с угрозами.

Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

В учебное заведение вызвали полицию и ГСЧС. Детей эвакуировали из помещения лицея.

© Александр Маркушин / Facebook
Фото: Александр Маркушин / Facebook
© Александр Маркушин / Facebook
Фото: Александр Маркушин / Facebook

"Учащиеся 1 и 2 классов сегодня продолжат обучение на территории другой школы. Учащиеся старших классов пока будут заниматься дистанционно. Также проверили электронные почты других учебных заведений громады. Ничего подозрительного пока не обнаружено", — рассказал мэр.

Он отметил, что правоохранители и киберполиция будут выяснять, откуда было отправлено сообщение.

Напомним, в школах и лицеях Броваров прекратили обучение из-за сообщений с угрозами в сторону школьников.

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Дата публикации
Просмотры
627
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