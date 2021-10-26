В Ирпене мужчина задушил мать, потому что отказалась дать деньги

В Ирпене мужчина задушил мать, потому что отказалась дать деньги

46-летний мужчина объяснил, что убил собственную мать из корыстных побуждений, чтобы завладеть ее имуществом.

В Ирпене мужчина задушил свою мать, потому что отказалась дать деньги.

Тело женщины без признаков жизни обнаружили 24 октября около 10 часов утра соседи и сообщили на спецлинию полиции "102".

Об этом сообщает полиция Киевской области.

На месте происшествия работали группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа отдела полиции №2 (г. Ирпень) Бучанского районного управления полиции.

Прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили в квартире тело 72-летней женщины с признаками насильственной смерти, а также отсутствие вкрученного в пол металлического сейфа, мобильного телефона и планшета.

Правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили личность злоумышленника.

Выяснилось, что 46-летний житель Ирпеня пришел к матери и потребовал деньги. Женщина отказала ему, после чего оскорбленный сын начал душить мать и нанес многочисленные ушибы по голове.

При проведении санкционированного обыска в квартире мужчины найдены похищенные вещи: металлический сейф, деньги, документы, мобильный телефон и планшет, принадлежащие его матери.

Полицейские задержали злоумышленника. Мужчина объяснил, что убил собственную мать из корыстных побуждений, чтобы завладеть их имуществом.

Следователи под процессуальным руководством прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по п.6 ч.2 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве мужчина решил заступиться за мать и выстрелил в соседку.

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