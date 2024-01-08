В Ирпене мужчина спас собаку, которая провалилась в реке под лед: трогательное видео

На улице в то время было -13°C, и работник ирпенского благоустройства Виктор Школьник не сомневался ни минуты.

В Ирпене под Киевом мужчина спас собаку из ледяной воды.

Об этом сообщает КП "Управление благоустройства города" Ирпенского городского совета в Facebook 8 января.

"Несмотря на -13° работник ирпенского благоустройства Виктор Школьник, не колеблясь ни минуты, спас собаку, провалившуюся под лед в реке Ирпень", — говорится в сообщении.

Отважный поступок работника КП "Управление благоустройства города" Виктора Школьника. Не сомневаясь ни минуты, он спас собаку из ледяной воды на набережной Ирпеня при -13 градусов. ❗️Призываем быть осторожными и внимательными, особенно в условиях непогоды и мороза. Пожалуйста, следите за своими домашними питомцами и не выпускайте их на улицу без присмотра, особенно в районах водоемов. Опубликовано КП «Управление благоустройства города» Ирпенского городского совета Понедельник, 8 января 2024 г.

Это видео действительно впечатляет! Берегите себя и своих четырелапых!

Напомним, полицейские показали видео из хаски, которого спасли от гибели на морозе.

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