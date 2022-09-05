В Ирпене мужчина кричал "Россия, забери меня" и бросался на людей (видео)

Мужчину чуть не избили местные жители.
В Ирпене на Киевщине неадекватный обнаженный мужчина бросался с ножницами на людей и кричал "Россия, забери меня". Инцидент произошел во дворе многоэтажки.
Соответствующее видео выложили очевидцы в Сети.
Местные жители были возмущены поведением мужчины. Они угрожали дебоширу расправой и вызвали полицейских. Чем закончился конфликт – неизвестно.
Напомним, жители разбитого россиянами дома в Ирпене всеми силами пытаются восстановить свое жилье, пока его окончательно не разрушила зима. По документам, жилье имеют, но фактически - бездомные. Всего в городе повреждено 60 процентов инфраструктуры.
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