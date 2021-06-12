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В Ирпене маршрутка столкнулась с легковушками: есть пострадавшие

В Ирпене маршрутка столкнулась с легковушками: есть пострадавшие

ГУ Национальной полиции в Хмельницкой области

Полиция устанавливает причины столкновения.

В Ирпене в субботу, 12 июня, произошла аварии с участием маршрутки и двух легковушек.

Об этом сообщил Київ.Оперативний.

Отмечается, что ДТП произошло на перекрестке двух улиц: Садовая и украинском. Сейчас специалисты устанавливают причины столкновения Citroen, Hundai и маршрутного автобуса.

"По предварительным данным, в результате ДТП пять человек получили травмы", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Киеве пассажирский бус не разминулся с автомобилем. По предварительной информации, обошлось без жертв, но есть пострадавшие. На место прибыли сразу несколько карет "скорой помощи". Авария произошла на Броварском проспекте столицы.

Новости Украины: в Киеве маршрутка не разминулась с легковушкой - есть пострадавшие

Новости Украины: в Киеве маршрутка не разминулась с легковушкой - есть пострадавшие

 