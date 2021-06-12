В Ирпене маршрутка столкнулась с легковушками: есть пострадавшие

Полиция устанавливает причины столкновения.
В Ирпене в субботу, 12 июня, произошла аварии с участием маршрутки и двух легковушек.
Об этом сообщил Київ.Оперативний.
Отмечается, что ДТП произошло на перекрестке двух улиц: Садовая и украинском. Сейчас специалисты устанавливают причины столкновения Citroen, Hundai и маршрутного автобуса.
"По предварительным данным, в результате ДТП пять человек получили травмы", — говорится в сообщении.
Как сообщалось, в Киеве пассажирский бус не разминулся с автомобилем. По предварительной информации, обошлось без жертв, но есть пострадавшие. На место прибыли сразу несколько карет "скорой помощи". Авария произошла на Броварском проспекте столицы.