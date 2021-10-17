В Ирпене избили ветерана АТО: активисты собрались на митинг и требуют наказать нападавших

В Ирпене избили ветерана АТО: активисты собрались на митинг и требуют наказать нападавших

В Ирпене двое несовершеннолетних, 16 и 17 лет, избили 22-летнего парню, который оказался ветераном Добровольческого украинского корпуса (ДУК).

В Ирпене под Киевом активисты собрались на митинг в связи с нападением на ветерана АТО Павла Полищука.

Об этом сообщает местный сайт Irpen.net.ua.

Как информирует полиция Киевской области, мероприятие начался 17 октября около 15:00 на одной из улиц Ирпеня. К акции присоединились около 50 общественных активистов. Участники митинга "выражали свою позицию относительно деятельности лица одного из народностей на территории города".

Инцидент произошел 15 октября. В городе Ирпене на улице Шевченко возле одной из кофеен случилась драка.

"Между молодыми людьми произошла конфликтная ситуация, при которой два человека ромской народности 16 и 17 лет нанесли удары 22-летнему потерпевшему", — сообщили в полиции Киевщины.

Как сообщает Телеграмм-канал "Катарсис", пострадавшим оказался Павел Полищук, воевавший в составе Добровольческого украинского корпуса (ДУК) на Донбассе. По словам активистов, молодчиков после нападения сразу отпустили.

Правоохранители открыли уголовное производство. В то же время активисты уверены, что нападавшие уйдут от ответственности, ведь якобы отец одного из них является наркоторговцем.

Ранее в Сети появилось видео, где неизвестные жестоко бьют и издеваются из двух людей в военной форме.

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