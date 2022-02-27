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В Ирпене из-за обстрела России вспыхнули жилые дома (видео)

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В Ирпене из-за обстрела России вспыхнули жилые дома (видео)

В подвалах могут быть люди.

В городе Ирпень Киевской области в результате российских обстрелов на улице Озерная вспыхнули три частных жилых дома.

Об этом сообщили в ГСЧС.

По предварительной информации, в подвалах могут укрываться люди. От спасателей привлечены пять человек и одна единица техники.

Напомним, что мэр Ирпеня Александр Маркушин сообщил, что 27 февраля в город со стороны Бучи зашли российские танки, однако наступление было отбито. В то же время в Сети появилась видеозапись предполагаемого взрыва на территории города.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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