В Ирпене из-за обстрела России вспыхнули жилые дома (видео)

В подвалах могут быть люди.

В городе Ирпень Киевской области в результате российских обстрелов на улице Озерная вспыхнули три частных жилых дома.

Об этом сообщили в ГСЧС.

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По предварительной информации, в подвалах могут укрываться люди. От спасателей привлечены пять человек и одна единица техники.

Напомним, что мэр Ирпеня Александр Маркушин сообщил, что 27 февраля в город со стороны Бучи зашли российские танки, однако наступление было отбито. В то же время в Сети появилась видеозапись предполагаемого взрыва на территории города.