В Ирпене грузовик подорвался на мине: водитель погиб (видео)

Личность погибшего, откуда и куда он ехал - сейчас устанавливают.

В Ирпене, в микрорайоне Стоянка произошел несчастный случай.

На мине подорвался грузовой автомобиль.

Об этом сообщил мэр города Александр Маркушин.

"Водитель погиб. Личность погибшего, откуда и куда он ехал - сейчас устанавливаем. Я вас очень прошу, не спешите попасть в Ирпень! Есть места, которые еще не успели отработать саперы. Жизнь – дороже всего! Берегите себя", — подчеркнул Маркушин.

Кстати, разминирование всей деоккупированной территории Киевской области может занять около года.

Основные мероприятия по населенным пунктам и дорогам Киевская ОВА планирует закончить до конца мая.

"По остальной территории срок большой — возможно, до года. Потому что это 743 тысячи км, где предполагается возможность опасных объектов. На данный момент мы разминировали около 1200 га", — сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

Отметим, Украина превратилась в одну из самых заминированных стран мира: враг минирует даже одежду и игрушки.

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