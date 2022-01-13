В Ирпене Дед Мороз выбил зубы мужчине из-за того, что тот не заплатил ему деньги за фото

В Ирпене Дед Мороз выбил зубы мужчине из-за того, что тот не заплатил ему деньги за фото

Пострадавшему очевидцы вызвали скорую, а воинственного Деда Мороза задержала полиция.

В Ирпене произошел курьезный случай.

Дед Мороз выбил зубы мужчине из-за того, что тот не заплатил ему деньги за фото.

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Об этом сообщает местное издание ITV.

"Самодеятельный Дед Мороз, который фотографировался с горожанами, подрался с одним из своих клиентов из-за того, что тот не заплатил ему деньги за фото. В результате клиент лишился двух зубов, ему оказывали помощь врачи скорой", — рассказал начальник Ситуационного центра коммунального предприятия "Муниципальная стража" Роман Левенец.

А воинственного Деда Мороза задержала полиция.

Напомним, ТСН.ua собрал самые громкие события, произошедшие в Киеве в течение 2021 года.

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