Девочку освободили с помощью специального орудия, помощь медиков не понадобилась.

В Ирпене 5-летний ребенок застрял головой в металлической беседке.

Девочка просунула голову между колоннами беседки, однако достать ее самостоятельно уже не смогла.

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Об этом сообщает сайт города Ирпень.

"Вызвали на помощь Муниципальную стражу и профессиональных спасателей. Малышку освободили с помощью специального снаряжения", — говорится в сообщении.

Девочка мужественно держалась и почти не плакала. Никаких телесных повреждений она не получила, поэтому и помощь медиков не понадобилась.

Спасатели призывают родителей следить за своими детьми, чтобы они не попадали в подобные ситуации.

Напомним, в Киеве на спортивной площадке мальчик попал в металлическую ловушку.

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