Девочку освободили с помощью специального орудия, помощь медиков не понадобилась.
В Ирпене 5-летний ребенок застрял головой в металлической беседке.
Девочка просунула голову между колоннами беседки, однако достать ее самостоятельно уже не смогла.
Об этом сообщает сайт города Ирпень.
"Вызвали на помощь Муниципальную стражу и профессиональных спасателей. Малышку освободили с помощью специального снаряжения", — говорится в сообщении.
Девочка мужественно держалась и почти не плакала. Никаких телесных повреждений она не получила, поэтому и помощь медиков не понадобилась.
Спасатели призывают родителей следить за своими детьми, чтобы они не попадали в подобные ситуации.
Напомним, в Киеве на спортивной площадке мальчик попал в металлическую ловушку.