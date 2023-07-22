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В Ирпене 22-летняя девушка выпрыгнула из окна: что предшествовало (фото)

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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В Ирпене 22-летняя девушка выпрыгнула из окна: что предшествовало (фото)

Медики предварительно установили у девушки ушиб позвоночника / Фото: Полиция Киевской области

Прыгнув с 4 этажа, потерпевшая упала на кровлю подъезда.

В Ирпене Киевской области 22-летняя девушка выпрыгнула из окна.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

ЧП произошло накануне, около 21 часа.

"Прыгнув с четвертого этажа, пострадавшая упала на кровлю подъезда. Очевидцы срочно вызвали скорую и полицию. Медики предварительно установили у девушки забой позвоночника", — говорится в сообщении.

Как установили полицейские Бучанского управления полиции Киевщины, перед трагедией девушка находилась в квартире сама, употребляла спиртное.

Перед падением девушка употребляла алкоголь / ©
Перед падением девушка употребляла алкоголь

Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

Полиция призывает уделять усиленное внимание людям, находящимся в тяжелом эмоциональном состоянии / ©
Полиция призывает уделять усиленное внимание людям, находящимся в тяжелом эмоциональном состоянии

Полиция Киевщины призывает уделять внимание людей, которые находятся в тяжелом эмоциональном состоянии. "Если же вы чувствуете себя плохо, немедленно обращайтесь за помощью к специалистам! Берегите свою жизнь", — просят у полиции.

Напомним, в Киеве в роддоме при странных обстоятельствах умерла 36-летняя роженица.

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Дата публикации
Просмотры
4373
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