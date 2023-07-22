В Ирпене 22-летняя девушка выпрыгнула из окна: что предшествовало (фото)

Прыгнув с 4 этажа, потерпевшая упала на кровлю подъезда.
В Ирпене Киевской области 22-летняя девушка выпрыгнула из окна.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
ЧП произошло накануне, около 21 часа.
"Прыгнув с четвертого этажа, пострадавшая упала на кровлю подъезда. Очевидцы срочно вызвали скорую и полицию. Медики предварительно установили у девушки забой позвоночника", — говорится в сообщении.
Как установили полицейские Бучанского управления полиции Киевщины, перед трагедией девушка находилась в квартире сама, употребляла спиртное.
Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.
Полиция Киевщины призывает уделять внимание людей, которые находятся в тяжелом эмоциональном состоянии. "Если же вы чувствуете себя плохо, немедленно обращайтесь за помощью к специалистам! Берегите свою жизнь", — просят у полиции.
Напомним, в Киеве в роддоме при странных обстоятельствах умерла 36-летняя роженица.
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