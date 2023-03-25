В Институте Шалимова в Киеве удалили опухоль в печени в "онлайн-режиме": фото

Путь инструмента к опухоли происходит в онлайн-режиме под контролем КТ, когда каждый миллиметр продвижения электрода контролируется хирургом для безопасности пациента.

В Институте Шалимова в Киеве удалили опухоль в печени в "онлайн-режиме".

Ранее вопрос решался оперативно – разрез и удаление ткани печени вместе с метастатическим новообразованием. Но технологии идут вперед.

Об этом рассказали в Национальном Институте хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова.

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У пациентки на обследовании установили, что в печени появилось новообразование – метастаз опухоли толстой кишки. Женщине предложили миниинвазивное вмешательство – радиочастотную абляцию метастатического новообразования.

Как объяснили врачи, радиочастотная абляция печени – прогрессивный метод борьбы с первичными и вторичными злокачественными новообразованиями. Его суть заключается во введении в пораженную онкоклетками зону электродов, вызывающих локальное повышение температуры до 60-110°С. В результате происходит некротизация опухоли, без причинения вреда здоровым тканям. Широкое распространение данная терапия получила благодаря малой инвазивности и хорошему терапевтическому эффекту.

Важно, что "путь" инструмента к опухоли происходит в онлайн-режиме под контролем КТ, когда каждый миллиметр продвижения электрода контролируется хирургом для безопасности пациента.

"Как правило, КТ-контролируемые интервенции (вмешательство) выполняются под местной анестезией, однако с сопровождением анестезиологической бригады, контролирующей общее состояние пациента во время проведения процедуры, и может провести седацию при возникновении такой необходимости. Реабилитация после процедуры обычно не занимает больше двух часов", - рассказали в Институте Шалимова.

Через несколько дней после хирургической манипуляции пациентка уже была дома. В настоящее время она проходит контрольные исследования.

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