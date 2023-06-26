В их квартиру попала часть ракеты: в Киеве идентифицировали тела погибших супругов

В результате падения обломков ракеты в Соломенском районе Киева погибли супруги – Юлия Петра и Даниил Кириленко. Их тела идентифицировали 25 июня.

Об этом сообщили на странице клуба исторической реконструкции "Рарог" и знакомые пары в Фейсбуке.

"Очень хочу вас запомнить такими, как увидела впервые. Тебя, девушка с бездонными глазами, которую мы будто еще только вчера принимали к шумной Рарого-семьи, мазали в саже и называли своей сестрой. И тебя, парень с вечной улыбкой, у которого мы сидели на кухне с Михаилом после моего первого в жизни реконструкторского фестиваля в ожидании поезда и трындели о том, как эффективнее и веселее бить людей железками. Имела честь знать вас обоих", – написала на своей странице Kris Dziuba.

Супруги погибли в результате атаки РФ/ Фото: Kris Dziuba

Супруги погибли в результате атаки РФ/ Фото: Kris Dziuba

Супруги погибли в результате атаки РФ/ Фото: Клуб исторической реконструкции Рарог

Супруги погибли в результате атаки РФ/ Фото: Клуб исторической реконструкции Рарог

Ракетный удар РФ по Киеву

Ночью 24 июня в столице дважды объявляли "тревогу". Оккупанты атаковали ракетами с бомбардировщиков. Ракеты Х-101/555 были выпущены из района Каспия. В воздушном пространстве вокруг города были обнаружены и уничтожены более 20 вражеских целей.

Обломки ракет, сбивших силы ПВО, упали на 25-этажное здание в Соломенском районе. Частично разрушились несколько этажей многоэтажки: 16, 17, 18, 19. Повреждены минимум 40 автомобилей, припаркованных у дома. Известна о гибели троих человек.

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