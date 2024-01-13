В ГСЧС рассказали подробности о пожаре в столичном ТРЦ (фото)

Возгорание произошло в одном из помещений торгового центра на 4 этаже.

Спасатели продолжают ликвидацию пожара, произошедшего в торгово-развлекательном центре "Космополит".

Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

В сообщении указывается, что 13 января в 15:57 спасателям поступило сообщение о пожаре по ул. Вадима Гетьмана.

"Воспламенение произошло в одном из помещений торгового центра на 4 этаже. Ликвидация пожара продолжается", — говорится в сообщении.

В ГСЧС заявили, что во время тушения пожара эвакуировано около 200 человек. Эвакуация продолжается, информация уточняется.

На месте работают 13 единиц пожарно-спасательной техники и более 50 спасателей.

Пожар в ТРЦ "Космополит" / Фото: t.me/dsns_telegram

Пожар в ТРЦ "Космополит" / Фото: t.me/dsns_telegram

Пожар в ТРЦ "Космополит" / Фото: t.me/dsns_telegram

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве вспыхнул масштабный пожар, столб черного дыма поднимается над столичными Березняками.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Киевской области стаффордширский терьер покусал двоих детей, в полиции рассказали подробности.

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