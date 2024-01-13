В ГСЧС рассказали подробности о пожаре в столичном ТРЦ (фото)

Возгорание произошло в одном из помещений торгового центра на 4 этаже.
Спасатели продолжают ликвидацию пожара, произошедшего в торгово-развлекательном центре "Космополит".
Об этом говорится в сообщении ГСЧС.
В сообщении указывается, что 13 января в 15:57 спасателям поступило сообщение о пожаре по ул. Вадима Гетьмана.
"Воспламенение произошло в одном из помещений торгового центра на 4 этаже. Ликвидация пожара продолжается", — говорится в сообщении.
В ГСЧС заявили, что во время тушения пожара эвакуировано около 200 человек. Эвакуация продолжается, информация уточняется.
На месте работают 13 единиц пожарно-спасательной техники и более 50 спасателей.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве вспыхнул масштабный пожар, столб черного дыма поднимается над столичными Березняками.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Киевской области стаффордширский терьер покусал двоих детей, в полиции рассказали подробности.
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