В ГСЧС рассказали о последствиях вражеской атаки на Киев 12 февраля (фото)

На местах инцидентов работают спасатели и пожарные.
12 февраля под утро российские войска нанесли ракетный удар по столице. Спасатели ликвидируют последствия атаки в Оболонском, Святошинском и Голосеевском районах.
Об этом сообщает ГСЧС Украины в сообщении в соцсетях.
- Оболонский район: произошло разрушение в двух офисных зданиях, в одном из них возник пожар. Возгорание ликвидировано. К сожалению, один человек погиб и один пострадал.
- Святошинский район: произошло возгорание на крыше многоэтажки. Пожар ликвидирован.
- Голосеевский район: произошло возгорание в двухэтажном складском здании. Ликвидация пожара продолжается.
Всего на местах происшествия работает более 80 спасателей и 17 единиц пожарно-спасательной техники.
Напомним, что ранее стало известно, что в результате вражеской атаки пострадал 9-летний ребенок. Ее госпитализировали из Оболонского района столицы.
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