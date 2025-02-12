В ГСЧС рассказали о последствиях вражеской атаки на Киев 12 февраля (фото)

На местах инцидентов работают спасатели и пожарные.

12 февраля под утро российские войска нанесли ракетный удар по столице. Спасатели ликвидируют последствия атаки в Оболонском, Святошинском и Голосеевском районах.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в сообщении в соцсетях.

Оболонский район: произошло разрушение в двух офисных зданиях, в одном из них возник пожар. Возгорание ликвидировано. К сожалению, один человек погиб и один пострадал.

произошло разрушение в двух офисных зданиях, в одном из них возник пожар. Возгорание ликвидировано. К сожалению, и один пострадал. Святошинский район: произошло возгорание на крыше многоэтажки. Пожар ликвидирован.

произошло возгорание на крыше многоэтажки. Пожар ликвидирован. Голосеевский район: произошло возгорание в двухэтажном складском здании. Ликвидация пожара продолжается.

В результате вражеской атаки баллистики в Киеве погибший, среди пострадавших ребенок (4 фото)

Всего на местах происшествия работает более 80 спасателей и 17 единиц пожарно-спасательной техники.

Напомним, что ранее стало известно, что в результате вражеской атаки пострадал 9-летний ребенок. Ее госпитализировали из Оболонского района столицы.

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