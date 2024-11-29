В ГСЧС показали последствия попадания БпЛА в Киеве (фото)

Один человек был госпитализирован с контузией.
В результате атаки вражеских беспилотников в Днепровском районе столицы пострадал один человек.
Об этом говорится в сообщении ГСЧС.
В сообщении указывается, что в результате попадания вражеского БПЛА произошло возгорание наружной обшивки здания.
"По прибытии спасатели установили, что в результате падения БпЛА на открытую местность возле двухэтажного здания детской поликлиники произошло повреждение наружной обшивки фасада, входной группы здания и окон. На момент прибытия пожарных — возгорания не наблюдалось", — говорится в сообщении.
Кроме того, в ГСЧС сообщили, что бригадой скорой госпитализирован охранник медучреждения, с предварительным диагнозом — контузия.
Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в Днепровском районе Киева в результате падения обломков БпЛА произошло возгорание наружной обшивки здания поликлиники. Предварительно есть повреждения в соседних домах.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога.
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