В ГСЧС показали последствия попадания БпЛА в Киеве (фото)

Один человек был госпитализирован с контузией.

В результате атаки вражеских беспилотников в Днепровском районе столицы пострадал один человек.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

В сообщении указывается, что в результате попадания вражеского БПЛА произошло возгорание наружной обшивки здания.

"По прибытии спасатели установили, что в результате падения БпЛА на открытую местность возле двухэтажного здания детской поликлиники произошло повреждение наружной обшивки фасада, входной группы здания и окон. На момент прибытия пожарных — возгорания не наблюдалось", — говорится в сообщении.

Кроме того, в ГСЧС сообщили, что бригадой скорой госпитализирован охранник медучреждения, с предварительным диагнозом — контузия.

Последствия попадания вражеского БПЛА в Днепровском районе/Фото: ГСЧС

Последствия попадания вражеского БПЛА в Днепровском районе/Фото: ГСЧС

Последствия попадания вражеского БПЛА в Днепровском районе/Фото: ГСЧС

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в Днепровском районе Киева в результате падения обломков БпЛА произошло возгорание наружной обшивки здания поликлиники. Предварительно есть повреждения в соседних домах.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога.

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