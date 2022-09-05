В ГСЧС объяснили причины смога, накрывшего Киев

Смог, накрывший Киев сегодня утром, стал одним из самых сильных за последнее время.

В Киеве с утра 5 сентября снова наблюдается задымление воздуха и чувствуется запах гари.

Как сообщили ТСН.ua в Киевском областном управлении ГСЧС, сейчас на территории региона есть две ячейки пожаров на торфяниках – вблизи Сосновки Вышгородского района и вблизи села Первое Мая Броварского района.

"Например, вблизи Сосновки спасатели работают уже третий день. Большого объема пожара уже нет, там уже идет к завершению. Площадь пожара — около 0,5 га. В Броварском районе ситуация такая же", — сообщила нам пресс-секретарь управления Виктория Рубан.

По данным спасателей, причиной сегодняшнего возгорания торфяника стало либо неконтролируемое сжигание травы, либо неосторожно брошенный окурок.

"90% вероятности, что причиной стало либо первое, либо второе", — сообщили нам спасатели.

Фото: ТСН.ua

Фото: ТСН.ua

Фото: ТСН.ua

Напомним, утром 5 сентября в Оболонском и Подольском районах, а также близких к ним территориях Киевской области, наблюдалось сильное задымление воздуха в связи с пожарами в области. Со временем едкий смог накрыл почти всю столицу.

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