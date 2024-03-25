В ГСЧС не подтвердили пребывание человека под завалами в Киеве

В Киеве продолжается разбор завалов после ракетной атаки.

Чрезвычайщики не подтвердили информацию о возможном пребывании под завалами в Киеве одного человека после ракетного удара 25 марта.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС.

Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного здания.

Напомним, в Киеве в результате ракетной атаки уже 10 пострадавших. Двое из них были госпитализированы.

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