В ГСЧС не подтвердили пребывание человека под завалами в Киеве

В Киеве продолжается разбор завалов после ракетной атаки.
Чрезвычайщики не подтвердили информацию о возможном пребывании под завалами в Киеве одного человека после ракетного удара 25 марта.
Об этом пишет пресс-служба ГСЧС.
Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного здания.
Напомним, в Киеве в результате ракетной атаки уже 10 пострадавших. Двое из них были госпитализированы.
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