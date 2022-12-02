В Гостомеле украли граффити Бэнкси вместе с куском стены (фото)

Вандалов задержали на месте.
В Гостомеле под Киевом 2 декабря вандалы украли граффити британского художника Бэнкси — женщину с бигуди в противогазе и с огнетушителем. Неизвестные срезали его вместе с куском стены дома.
Фото опубликовал очевидец инцидента Сергей Жук на своей странице в Facebook.
"Только что на наших глазах вандалы срезали известное произведение #banksy", — написал он.
Мужчина отметил, что на место происшествия сразу приехали полицейские и задержали вандалов. По его словам, воры — "молодые обеспеченные люди".
Напомним, Бенкси подтвердил, что создал семь муралов в разных местах Украины, в том числе в Киеве, Ирпене, Бородянке и Гостомеле.
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