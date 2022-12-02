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В Гостомеле украли граффити Бэнкси вместе с куском стены (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
1287
Время на прочтение
1 мин
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В Гостомеле украли граффити Бэнкси вместе с куском стены (фото)

Фото: Сергей Жук

Вандалов задержали на месте.

В Гостомеле под Киевом 2 декабря вандалы украли граффити британского художника Бэнкси — женщину с бигуди в противогазе и с огнетушителем. Неизвестные срезали его вместе с куском стены дома.

Фото опубликовал очевидец инцидента Сергей Жук на своей странице в Facebook.

"Только что на наших глазах вандалы срезали известное произведение #banksy", — написал он.

Мужчина отметил, что на место происшествия сразу приехали полицейские и задержали вандалов. По его словам, воры — "молодые обеспеченные люди".

Напомним, Бенкси подтвердил, что создал семь муралов в разных местах Украины, в том числе в Киеве, Ирпене, Бородянке и Гостомеле.

© theartnewspaper.com
Фото: theartnewspaper.com
Фото: Сергей Жук / ©
Фото: Сергей Жук

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Дата публикации
Просмотры
1287
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