В Гостомеле пропала 38-летняя женщина: фото, приметы

Приметы Богданы Хорошун: среднего телосложения, рост 175178 сантиметров, волосы русые, средней длины.
В Гостомеле под Киевом пропала 38-летняя Богдана Хорошун.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
27 октября в Бучанское управление полиции Киевщины поступило сообщение от родных о том, что женщина ушла из дома и до сих пор не вернулась.
На поиски пропавшей привлечены подразделения полиции Киевщины, в том числе работники отдела полиции №2 Бучанского управления полиции: криминальная полиция, полицейский офицер общины, группы реагирования патрульной полиции, ориентированы общественность.
Приметы Богданы: среднего телосложения, рост 175178 сантиметров, волосы русые, средней длины.
Женщина была одета в коричневый костюм в клетку, без обуви, в носках.
"Если вам что-либо известно о возможном местонахождении разыскиваемой, звоните по номеру 098 882 6149 или на спецлинию "102", — просят у полиции.
Напомним, в Киеве таксист отказался обслуживать пассажирок на украинском и высадил их: полиция отреагировала.
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