В Гостомеле пропала 38-летняя женщина: фото, приметы

В Гостомеле под Киевом пропала 38-летняя Богдана Хорошун.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

27 октября в Бучанское управление полиции Киевщины поступило сообщение от родных о том, что женщина ушла из дома и до сих пор не вернулась.

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На поиски пропавшей привлечены подразделения полиции Киевщины, в том числе работники отдела полиции №2 Бучанского управления полиции: криминальная полиция, полицейский офицер общины, группы реагирования патрульной полиции, ориентированы общественность.

Приметы Богданы: среднего телосложения, рост 175178 сантиметров, волосы русые, средней длины.

Женщина была одета в коричневый костюм в клетку, без обуви, в носках.

Полиция Киевщины разыскивает 38-летнюю Богдану Хорошун из Гостомеля / Фото: Полиция Киевской области

"Если вам что-либо известно о возможном местонахождении разыскиваемой, звоните по номеру 098 882 6149 или на спецлинию "102", — просят у полиции.

Напомним, в Киеве таксист отказался обслуживать пассажирок на украинском и высадил их: полиция отреагировала.

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