В Гостомеле под Киевом кладбища на поминальные дни будут закрыты

Причина – опасность минирований.
В Гостомеле кладбища на поминальные дни будут закрыты из-за опасности минуний.
Об этом сообщил начальник Гостомельской поселковой военной администрации Тарас Думенко в эфире информационного телемарафона.
"Я всех прошу сегодня не приближать встречу с теми, кого вы хотите поминать. Совместно с районной военной администрацией нами принято решение в нашем районе закрыть все кладбища на поминальные дни, отсрочить их (посещение кладбищ – ред.) на определенный срок до разминирования, до того, как станет безопасно", — сказал он.
Думенко призвал людей поминать родных дома или церкви, по крайней мере, в этом году.
"Поэтому я очень всех прошу: своих родных, близких можно поминать дома, можно поминать в церкви, и необязательно каждый раз посещать, ну хотя бы в этом году, могилы близких", — отметил начальник Гостомельской СВА.
Напомним, разминирование всей деоккупированной территории Киевской области может занять около года.
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