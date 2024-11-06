В Гостомеле под Киевом чиновники разворовали миллионы на восстановлении разрушенных россиянами жилых домов

Среди подозреваемых экс-заместитель председателя Гостомельской поселковой ВГА, бывший начальник отдела и трое ее работников.
В Киевской области полиция подозревает пятерых работников Гостомельской поселковой военно-гражданской администрации в хищении средств на восстановлении разрушенного россиянами жилья.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
Среди подозреваемых экс-заместитель председателя Гостомельской поселковой ВГА, бывший начальник отдела и трое ее работников.
Они заключили ряд договор с подрядчиком, однако владельцы частных домов заканчивали восстановительные работы за свой счет.
В Нацполиции рассказали, что для восстановления жилых домов, поврежденных в результате боевых действий военных РФ весной 2022 года, администрация заключила ряд прямых договоров с якобы специализирующимся на ремонте и жилищном строительстве фиктивным предприятием.
Смета этих соглашений составила от 100 тыс. грн до 500 тыс. грн. В общей сложности предприятие получило на свои счета из бюджета более 6 млн грн.
Подрядчик должен был реставрировать десятки поврежденных российской армией домов в считанные месяцы – замена крыши, окон, фасада и т.д. Однако должностные лица вносили в акты выполненных работ сведения об их объемах и стоимости, которые не соответствовали действительности, после чего подписывали документы.
В результате, пострадавшие владельцы частных домов заканчивали восстановительные работы за свой счет.
По состоянию на сегодняшний день только по шести соглашениям, заключенным с февраля по май 2023 года, сумма подтвержденных экспертизой убытков составляет 650 тыс. грн.
Полицейские проверяют причастность фигурантов к более чем 40 эпизодам противоправной деятельности. По предварительным оценкам, сумма нанесенного ущерба может достигать десятков миллионов гривен.
Во время обысков в офисных помещениях и местах проживания фигурантов в Киеве и Киевской области полицейские изъяли 150 тыс. долларов, служебную документацию финансово-хозяйственной деятельности, печати, компьютерную технику, автомобили, мобильные телефоны и "черновые" записи.
Напомним, продолжается грабеж строительства метро на Виноградаре: в полиции Киева рассказали детали.
Читайте также: