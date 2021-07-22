В Госпотребслужбе сообщили, будут ли усиливать карантин в Киеве из-за обнаруженного штамма "Дельта"

В Госпотребслужбе сообщили, будут ли усиливать карантин в Киеве из-за обнаруженного штамма "Дельта"

Увеличение количества больных в Киеве, ожидается, что произойдет с конца августа.

В Киеве, где обнаружили первые шесть случаев заболевания индийским штаммом коронавируса "Дельта", усиливать карантин пока не планируют. Сейчас украинская столица готовится к третьей волне, которая по прогнозам, будет в конце августа.

Об этом заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире "Украина 24".

На вопрос журналистов, будут ли сейчас в Киеве вводить дополнительные карантинные ограничения из-за обнаруженного штамм коронавируса "Дельта", Рубан ответил отрицательно. Но, по его словам, в столице ведется активная подготовка к третьей волне COVID-19.

"Нет, сегодня город готовится к третьей волне, которая по прогнозам, будет на конец августа. Потому что люди вернутся из отпусков. И прогнозируемо подъем заболеваемости будет регистрироваться конец августа, сентябрь, октябрь месяцы", — сказал Рубан.

Напомним, в Киеве планируют во время третьей волны коронавируса внедрить новые пропуска на общественный транспорт, к вспышке также увеличивают количество реаниматологические коек в больницах, где принимают больных с подозрением на коронавирус.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине будет вспышка коронавируса, но насколько увеличится количество больных, пока неизвестно. Во время вспышки будет внедряться усиленный карантин, а "ковидные сертификаты" помогут гражданам избежать неудобств, связанных с закрытием тех или иных заведений и структур.

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Что украинцам надо знать о штамме "Дельта"

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