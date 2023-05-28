В столице обломки дронов упали на АЗС, есть погибшие и пострадавшие

"В Голосеевском районе — падение обломков на территорию АЗС. Пострадавшие — предварительно три человека, по предварительным данным один человек погиб. Информация уточняется. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях!", — об этом информирует КМВА в социальных сетях.

"Взрывы и пожар в Голосеевском районе столицы. В Киев идет следующая волна БПЛА. Оставайтесь в укрытиях. Атака массирована!", — уточнил информацию глава столицы Виталий Кличко.

"Силы ПВО уничтожили уже более 20 БПЛА, двигавшихся на Киев. Но на столицу идет новая волна дронов. Оставайтесь в укрытиях. Не пренебрегайте своей безопасностью. Ночь будет сложной", — также добавил он.

"В Соломенском районе столицы, в результате падения обломков БПЛА возле помещения одной из АЗС, госпитализировали женщину 35-ти лет. И погиб 41-летний мужчина", - позже уточнил информацию Кличко.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Киеве в результате вражеской атаки загорелась крыша дома в Печерском районе.