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В столице обломки дронов упали на АЗС, есть погибшие и пострадавшие

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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В столице обломки дронов упали на АЗС, есть погибшие и пострадавшие

Враг продолжает атаковать столицу / Фото: ТСН.ua

Идет беспокойная ночь для Украины 28 мая 2023 года.

"В Голосеевском районе — падение обломков на территорию АЗС. Пострадавшие — предварительно три человека, по предварительным данным один человек погиб. Информация уточняется. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях!", — об этом информирует КМВА в социальных сетях.

"Взрывы и пожар в Голосеевском районе столицы. В Киев идет следующая волна БПЛА. Оставайтесь в укрытиях. Атака массирована!", — уточнил информацию глава столицы Виталий Кличко.

"Силы ПВО уничтожили уже более 20 БПЛА, двигавшихся на Киев. Но на столицу идет новая волна дронов. Оставайтесь в укрытиях. Не пренебрегайте своей безопасностью. Ночь будет сложной", — также добавил он.

"В Соломенском районе столицы, в результате падения обломков БПЛА возле помещения одной из АЗС, госпитализировали женщину 35-ти лет. И погиб 41-летний мужчина", - позже уточнил информацию Кличко.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Киеве в результате вражеской атаки загорелась крыша дома в Печерском районе.

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Дата публикации
Просмотры
3561
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