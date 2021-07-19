В Голосеевском районе Киева горит склад табачной фабрики: появились фото

Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

В Голосеевском районе Киева горит склад табачной фабрики. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

Об этом говорится в сюжете "ТСН. Ранок" за 19 июля.

Около часа назад на фабрике занялось складское здание.

Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших. Дым высотой в несколько метров видно за несколько километров.

На месте развернули штаб — там работают 45 чрезвычайников и 11 единиц техники.

Потушить пламя пока не удается.

"19 июля в 7:38 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на Пироговском пути, 154 в Голосеевском районе столицы. Сразу же к месту вызова были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения. Как оказалось, горит одноэтажное складское здание с продуктами на площади 1200 кв. м. с частичным разрушением строительных конструкций стен и крыши. Не теряя времени, бойцы сразу же приступили к тушению пожара", — сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.

В 8:44 пожар удалось локализовать, сейчас идет его ликвидация.

Из-за угрозы обрушения конструкций подразделения проводят тушение пожара с внешней стороны здания.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, в Запорожской области загорелся дом мэра Мелитополя.

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