В гимназии в Киеве произошла драка между семиклассниками: полиция проводит проверку

В Киеве подрались учащиеся гимназии в Голосеевском районе. Конфликт между семиклассниками произошел неделю назад.

Об этом сообщила полиция Киева, которая проверяет информацию о драке между учениками гимназии и выясняет ее причины.

Информацию об инциденте между учениками гимназии полицейские обнаружили в ходе мониторинга социальных сетей. До этого сообщений или заявлений по поводу указанного события в полицию, как указано, не поступало.

"Предварительно установлено, что конфликт между семиклассниками произошел еще неделю назад. Его причины, а также другие обстоятельства выясняют ювенальные полицейские, которые общаются с несовершеннолетними участниками конфликта, их родителями и администрацией учебного заведения", — отметили в полиции.

Напомним, в Киеве умер 12-летний парень Назар, которого ударило током на крыше электрички. Он сражался за жизнь с 13 марта.

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