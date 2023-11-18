В Фастове во время конфликта незнакомец ударил ножом в грудь 18-летнего парня и сбежал

Парня скорая доставила в больницу, он жив.
В Фастове в Киевской области во время конфликта незнакомец ударил ножом в грудь 18-летнего парня.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
В полицию обратились медицинские работники с уведомлением о госпитализации 18-летнего жителя Фастова с ножевым ранением.
Полицейские установили, что фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта ударил ножом в грудь оппонента. После содеянного он скрылся с места происшествия.
Пострадавшего с ножевым ранением госпитализировали в больницу. Пока его жизни ничего не угрожает.
Правоохранители задержали фигуранта и поместили в изолятор временного содержания.
По факту умышленного тяжкого телесного повреждения следователи сообщили злоумышленнику о подозрении [ч. 1 ст. 121 УК]. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним, в городе Украинка на Киевщине пьяный водитель внедорожника врезался в фасад дома. Пострадал сам водитель Hummer и двое его пассажиров. Содержание алкоголя в крови 44-летнего водителя в 10 раз превышало допустимую норму.
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