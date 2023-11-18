В Фастове во время конфликта незнакомец ударил ножом в грудь 18-летнего парня и сбежал

Парня скорая доставила в больницу, он жив.

В Фастове в Киевской области во время конфликта незнакомец ударил ножом в грудь 18-летнего парня.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

В полицию обратились медицинские работники с уведомлением о госпитализации 18-летнего жителя Фастова с ножевым ранением.

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Полицейские установили, что фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта ударил ножом в грудь оппонента. После содеянного он скрылся с места происшествия.

Пострадавшего с ножевым ранением госпитализировали в больницу. Пока его жизни ничего не угрожает.

Правоохранители задержали фигуранта и поместили в изолятор временного содержания.

По факту умышленного тяжкого телесного повреждения следователи сообщили злоумышленнику о подозрении [ч. 1 ст. 121 УК]. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в городе Украинка на Киевщине пьяный водитель внедорожника врезался в фасад дома. Пострадал сам водитель Hummer и двое его пассажиров. Содержание алкоголя в крови 44-летнего водителя в 10 раз превышало допустимую норму.

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