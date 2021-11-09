В Фастове двое парней замуровали сторожа и похитили сейф: фото, видео

Поражает молодой возраст воров – 21 и 22 года.

В Киевской области двое парней замуровали сторожа и похитили сейф.

8 ноября парни с пейнтбольными автоматами ворвались на предприятие в Фастове, срезали болгаркой навесной замок и забрали наличные.

Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов в Facebook.

"Готовились, подкрадывались, ждали момента — кадры с видео совершения этого преступления чем-то напоминают игру, впрочем, за такие "шалости" злоумышленникам теперь грозит до 6 лет лишения свободы. Поражает и молодой возраст воров — 21 и 22 года. И хотя кто-то может назвать этот дуэт начинающими в криминальном мире, характер и подготовка к совершению преступлений свидетельствует об обратном. Во время обысков у злоумышленников обнаружили газовые пистолеты, отмычки и еще множество имущества и электроинструментов, происхождение которых молодые люди так и не смогли объяснить", — сообщил Небытов.

Опубликовано Андреем Небитовым Вторник, 9 ноября 2021 г.

Как стало известно, перед совершением кражи в Фастове, парни ограбили и магазин в селе Великая Снетинка.

Полиция проверяет причастность злоумышленников к совершению аналогичных преступлений на территории области.

Напомним, под Киевом сгорел дом популярного блогера. В ночном поджоге арендованного дома подозревают двух молодых людей из Одесской области.

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