В Фастове 18-летний парень порезал колеса двух авто, угнал одно из них и сжег: видео

В Фастове 18-летний парень порезал колеса двух авто, угнал одно из них и сжег: видео

Угнанный автомобиль молодой человек отвез на берег реки, поджег и снимал пожар на видео.

В Фастове Киевской области 18-летний парень порезал колеса двух авто, угнал одно из них и сжег.

Угнанный автомобиль парень отвез на берег реки, поджег и снимал пожар на видео.

Об этом сообщила полиция Киевской области и обнародовала видео.

О угоне авто в полицию сообщила 34-летняя фастовчанка. Женщина рассказала, что в течение ночи неизвестный угнал ее автомобиль. На поиски легковой машины были ориентированы все наряды полиции Фастовщины.

Правоохранители оперативно разыскали угнанный автомобиль и установили личность злоумышленника. Похитителем оказался 18-летний ранее судимый местный житель.

"Как выяснилось, молодой человек отдыхал вместе с товарищами, они употребляли алкоголь и решили продолжить "развлечения". Автомобиль выгорел дотла", — говорится в сообщении полиции.

Резал колеса, угнал и сжег машину – все ради «развлечений»: в Фастове полиция задержала злодея 15 февраля 18-летний парень порезал колеса двух автомобилей, после чего совершил угон еще одной машины. Похищенный автомобиль злоумышленник отвез на берег реки, поджег и снимал пожар на видео. О угоне авто в полицию сообщила 34-летняя фастовчанка. Женщина рассказала, что в течение ночи неизвестный угнал ее автомобиль. На поиски легковой машины были ориентированы все наряды полиции Фастовщины. Правоохранители оперативно разыскали угнанный автомобиль и личность злоумышленника. Похитителем оказался 18-летний ранее судимый местный житель. Как выяснилось, молодой человек отдыхал вместе с товарищами, употребляли алкоголь и решили продолжить «развлечения». Фастовчанин увидел легковушку и решил ее похитить воспользовавшись тем, что дверь не была закрыта. Вместе с друзьями он оттолкал автомобиль к реке и поджег передние сиденья. Автомобиль выгорел дотла. Угонщик автомобиля задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Полиция устанавливает других лиц причастных к данному преступлению. Следователи процессуального руководства Фастовской окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по ч.1 ст.289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Суд избрал молодым людям меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Досудебное расследование продолжается. #полиция #полицияКиевщины Национальная полиция Украины Взгляд Киевщина — информационное агентство Моя Киевщина УНИАН УНН — Украинские Национальные Новости Цензор.НЕТ Украинская правда Опубликовано Полиция Киевской области Четверг, 17 февраля 2022 г.

Угонщик автомобиля задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Полиция устанавливает других лиц, причастных к преступлению.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ч.1 ст.289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Суд избрал молодому человеку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Фастове женщина не заметила, что мужчина зацепился капюшоном за фаркоп ее автомобиля, и протащила его по дороге около километра.

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