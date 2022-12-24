В энергосистеме сохраняется дефицит: в Укрэнерго рассказали, где наиболее сложная ситуация с электроэнергией

По состоянию на утро субботы, 24 декабря, в энергосистеме Украины все еще сохраняется существенный дефицит электроэнергии. Работают все виды генерации, однако из-за обстрелов и повреждений оборудования прекратила выработка одна из электростанций.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Как отмечает энергокомпания, наиболее сложная ситуация в Киеве и Киевской области, из-за последствий атаки дронов 19 декабря, и на востоке и юге – там Россия нанесла новые артиллерийские удары по прифронтовым районам, есть повреждения на объектах энергетической инфраструктуры. Там, где возможно, ремонтные работы идут круглосуточно.

"Также продолжают действовать определенные ограничения в системе передачи электроэнергии, нанесенные повреждениями магистральных сетей российскими атаками. В связи с чем до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений", — говорится в сообщении.

Отключение света в Киеве

В Киеве по состоянию на утро 24 декабря в результате постоянных обстрелов армии РФ критической инфраструктуры ситуация с энергоснабжением остается тяжелой. В столице снова введены аварийные отключения света. Их длительность невозможно регламентировать.

В Киевской области после массированных обстрелов РФ критической инфраструктуры дефицит электроэнергии составляет около 50%.

Также в столице из-за дефицита электроэнергии работа наземного электротранспорта – трамваев и троллейбусов – будет остановлена. На всех маршрутах наземного электротранспорта теперь курсируют автобусы.

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