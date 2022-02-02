В элитном столичном фитнес-клубе обокрали экс-начальника криминальной полиции Киева

У Германа Приступы украли 27 тысяч гривен.
В столице обокрали бывшего начальника криминального блока полиции Киева Германа Приступа. Инцидент произошел 28 января в фитнес-клубе пятизвездочного отеля на бульваре Тараса Шевченко.
Об этом сообщает "24 канал".
Информацию о краже подтвердила пресс-офицер Шевченко управления полиции Киева Анна Зубрева. По ее словам, у Германа Приступы украли 27 тысяч гривен. Деньги выкрали из шкафчика в раздевалке. Когда экс-начальник криминальной полиции столицы после тренировки открыл ее, то увидел, что денег нет.
Правоохранители задержали предполагаемого вора. Это 32-летний иностранец. Как рассказала Зубрева, он уже находился в розыске за кражу в Соломенском районе столицы.
Отметим, Герман Приступа был одним из руководителей провальной спецоперации в Княжичах в 2016 году, когда погибли пятеро полицейских.
Напомним, в Киеве банда рэкетиров похищала и запугивала людей.
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