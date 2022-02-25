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В Дымере Киевской области сняли на видео выгрузку российских военных

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В Дымере Киевской области сняли на видео выгрузку российских военных

В районе Дымера продолжаются бои.

Местные жители зафиксировали на видео, как рядом с жилыми домами в Дымере остановился грузовик и из него выходили вооруженные российские военные.

Соответствующая запись распространена в Telegram.

Заметим, что в настоящее время Десантно-штурмовые войска ВСУ ведут боевые действия в районах населенных пунктов Дымер и Иванков, куда продвинулось большое количество бронированной техники противника. В то же время на рубеже реки Тетерев украинские военные остановили превосходящие силы врага. Мост через реку разрушен.

Фото разрушенного моста через реку в Демидове рядом с Дымером.

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