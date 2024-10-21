В двух районах Киева обнаружили обломки после атаки беспилотников: есть пострадавшие

Враг еще раз атаковал Киев
В результате падения обломков в Соломенском районе Киева произошло возгорание кровли частного жилого дома.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в сообщении в соцсетях.
Пожар оперативно локализованы. Одному пострадавшему медики оказали помощь на месте.
В Голосеевском районе обломком повреждено окно и отделка стен в 9-этажном жилом доме. Пожара нет. Потерпевших нет.
Власти ранее заявили оработе ПВО.
Напомним, что россияне атаковали Украину ударными беспилотниками: названа траектория движения.
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