В двух районах Киева обнаружили обломки после атаки беспилотников: есть пострадавшие

Враг еще раз атаковал Киев

В результате падения обломков в Соломенском районе Киева произошло возгорание кровли частного жилого дома.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в сообщении в соцсетях.

Пожар оперативно локализованы. Одному пострадавшему медики оказали помощь на месте.

В Голосеевском районе обломком повреждено окно и отделка стен в 9-этажном жилом доме. Пожара нет. Потерпевших нет.

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Власти ранее заявили оработе ПВО.

Напомним, что россияне атаковали Украину ударными беспилотниками: названа траектория движения.

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